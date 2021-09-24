В Москве ввели онлайн-запись к нотариусу для участников программы реновации

14:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице для участников программы реновации ввели услугу онлайн-записи на прием к нотариусу. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что услуга будет полезна в том случае, если один из собственников квартиры несовершеннолетний, ограниченно дееспособный или недееспособный. В других ситуациях помощь нотариуса не нужна.
Как рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, онлайн-запись к нотариусу стала еще одной услугой в рамках работы суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации".
"Сейчас участники программы могут дистанционно подать заявление на помощь в организации переезда, заявить о необходимости устранения строительных дефектов, а также получить доступ к персонализированной инструкции по переезду. Уведомление о необходимости заключения договора у нотариуса придет на электронную почту и в личный кабинет участника программы реновации", – приводятся в материале слова Левкина.
В суперсервисе объединены все услуги, которые требуются горожанам на разных этапах переезда. На сегодняшний день участники программы реновации получили уже более 120 тысяч персональных уведомлений об этапах расселения, а онлайн-инструкцией "Переезд по программе реновации" воспользовались уже более 154 тысяч жителей столицы.
Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что цифровая экосистема города позволяет решить большую часть вопросов с переездом онлайн, без личных визитов и каких-либо сложностей.
"В перспективе в онлайн перейдут и другие услуги, которые упростят переезд таким образом, что участнику программы потребуется лишь один раз прийти лично для осмотра квартиры, остальные задачи будут решены удаленно", – сказал Лысенко.
В августе для участников программы реновации на mos.ru появилась онлайн-услуга "Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации", с помощью которой москвичи могут заявить о замеченных недоработках.
Для получения онлайн-услуги нужно зайти в раздел "Помощь при переезде в рамках программы реновации" и кликнуть на "Заявление на устранение строительных дефектов в рамках переезда по программе реновации". В появившейся электронной форме нужно ввести полный адрес и указать обнаруженные в квартире дефекты. После подачи заявления с жильцом свяжется специалист для согласования времени комиссионного осмотра.
Глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев ранее сообщил, что более 39 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры с момента ее старта. Он отметил, что в общей сложности расселение организовано для 47,6 тысячи участников программы из 311 старых домов.
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