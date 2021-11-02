Первый дом по программе реновации полностью расселили в Бирюлеве Западном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Бирюлеве Западном полностью завершилось расселение первого дома по программе реновации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Жители четырехэтажного дома на Булатниковской улице за три с половиной месяца оформили необходимые документы.

"Новые квартиры получили все жители старой четырехэтажки: 148 граждан из 48 семей переехали в соседнюю новостройку на Булатниковском проезде", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Первый этаж новостройки предусмотрен для объектов инфраструктуры шаговой доступности. Территорию возле дома благоустроили и озеленили. Во дворе обустроили площадки для детей и занятий спортом. Поблизости есть детские сады, школы, поликлиники, торговые центры, заведения общепита.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что с начала реализации программы реновации на юге столицы полностью расселили восемь домов в районах Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово и Нагорном.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники началось заселение очередной новостройки по программе реновации. Дом расположен по адресу улица Мнёвники, дом 6а. Новые квартиры в нем получат более 280 человек. Всего в рамках программы реновации в районе планируют расселить и демонтировать 156 домов.

При этом заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.

