Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две новостройки по программе реновации передадут под заселение в Северном Измайлове в начале 2022 года. Об этом сообщается на mos.ru со ссылкой на департамент градостроительной политики Москвы.

"На востоке Москвы в районе Северное Измайлово летом текущего года введены в эксплуатацию новостройки по программе реновации. В домах будет 169 и 162 квартиры. Ожидается, что их заселение начнется в начале 2022 года", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Речь идет о зданиях, расположенных по адресу 15-я Парковая улица, дом 46, корпус 5, и дом 42, корпус 5.

Всего в данном районе новое жилье получат 36 тысяч горожан из 179 домов площадью почти 600 тысяч квадратных метров. Более 360 тысяч квадратных метров недвижимости построят на 16 стартовых площадках.

"В районе строятся три дома на улицах 11-й Парковой (владение 45) и Константина Федина (владения 3 и 5). Пять объектов на 11-й и 15-й Парковой улицах проектируются", – уточнил Левкин.

Ранее сообщалось, что в Москве началось заселение еще 11 домов по программе реновации. Квартиры получат около 7,8 тысячи участников данной программы.

