Строительство и проектирование 8 домов по программе реновации ведется в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о планах программы реновации в столичном районе Перово. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В районе Перово в стадии строительства находятся четыре новостройки на улицах Новогиреевской (владение 24а), Металлургов (владение 56), Плющева (владение 15/3) и 2-й Владимирской (владение 13)", – рассказал глава ведомства.

По словам Загрутдинова, еще четыре здания находятся на стадии проектирования. Новые квартиры суммарно получат жители 196 сносимых домов.

С момента начала программы реновации в Перове ввели в эксплуатацию четыре жилых дома. Для строительства жилья в рамках программы реновации подготовлены 17 площадок.

Ранее Сергей Собянин анонсировал первый переезд по программе реновации в столичном районе Зюзино. В новостройку на улице Малой Юшуньской в октябре переедут 450 человек.

