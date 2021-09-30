Бочкарев: заселение еще 11 домов по программе реновации началось в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице началось заселение еще 11 домов по программе реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Новостройки, в которых порядка 3 тысяч квартир, располагаются в шести округах столицы", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

Он подчеркнул, что квартиры в этих домах получат около 7,8 тысячи участников программы реновации.

Как рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, дома находятся на улицах Базовской, Юных Ленинцев, Краснодонской, Люблинской, Гарибальди, Молодогвардейской, Кастанаевской, Плеханова и в поселении Мосрентген.

По словам Загрутдинова, всего с момента старта программы реновации для расселения было передано 125 новостроек, более 40 тысяч горожан въехали в новые квартиры.

Ранее Сергей Собянин анонсировал первый переезд по программе реновации в столичном районе Зюзино. В новостройку на улице Малой Юшуньской в октябре переедут 450 человек.

В общей сложности, по словам мэра, в Зюзине возведут 24 социальных объекта. В их числе – музыкальная школа, детский сад, школа на 700 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

