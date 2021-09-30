Бочкарев: заселение еще 11 домов по программе реновации началось в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице началось заселение еще 11 домов по программе реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
"Новостройки, в которых порядка 3 тысяч квартир, располагаются в шести округах столицы", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.
Он подчеркнул, что квартиры в этих домах получат около 7,8 тысячи участников программы реновации.
Как рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, дома находятся на улицах Базовской, Юных Ленинцев, Краснодонской, Люблинской, Гарибальди, Молодогвардейской, Кастанаевской, Плеханова и в поселении Мосрентген.
По словам Загрутдинова, всего с момента старта программы реновации для расселения было передано 125 новостроек, более 40 тысяч горожан въехали в новые квартиры.
Ранее Сергей Собянин анонсировал первый переезд по программе реновации в столичном районе Зюзино. В новостройку на улице Малой Юшуньской в октябре переедут 450 человек.
В общей сложности, по словам мэра, в Зюзине возведут 24 социальных объекта. В их числе – музыкальная школа, детский сад, школа на 700 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
В Москве последнюю советскую пятиэтажку рядом с небоскребами включили в реновацию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: