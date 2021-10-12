Дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне

13:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичном районе Нагатинский Затон построят дом по программе реновации на 456 квартир. Его возведут на улице Коломенской напротив владения 3, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Председатель комитета Валерий Леонов рассказал, что в доме запроектированы квартиры, оборудованные для комфортного проживания маломобильных граждан.
Новые жильцы получат квартиры с полной внутренней отделкой. При этом наружные стены первого этажа и цоколя облицуют алюминиевыми панелями и крупноформатными металлокассетами.
Первые этажи будут предназначены для помещений общественного назначения, а на подземном этаже оборудуют парковку. Территорию возле дома благоустроят и озеленят.
"Ключевая цель столичной программы реновации заключается в улучшении жилищных условий жителей устаревших пятиэтажек", – подчеркнул Леонов.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.
По его словам, введено 154 новых дома, из них под заселение уже передали 126 новостроек. С момента старта реализации программы началось расселение 54,9 тысячи москвичей из 360 старых домов. Новоселье отпраздновали 40,4 тысячи горожан.
"Москва сегодня": 154 дома возвели в столице с начала программы реновации
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