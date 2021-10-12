Дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Нагатинский Затон построят дом по программе реновации на 456 квартир. Его возведут на улице Коломенской напротив владения 3, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Председатель комитета Валерий Леонов рассказал, что в доме запроектированы квартиры, оборудованные для комфортного проживания маломобильных граждан.

Новые жильцы получат квартиры с полной внутренней отделкой. При этом наружные стены первого этажа и цоколя облицуют алюминиевыми панелями и крупноформатными металлокассетами.

Первые этажи будут предназначены для помещений общественного назначения, а на подземном этаже оборудуют парковку. Территорию возле дома благоустроят и озеленят.

"Ключевая цель столичной программы реновации заключается в улучшении жилищных условий жителей устаревших пятиэтажек", – подчеркнул Леонов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.

По его словам, введено 154 новых дома, из них под заселение уже передали 126 новостроек. С момента старта реализации программы началось расселение 54,9 тысячи москвичей из 360 старых домов. Новоселье отпраздновали 40,4 тысячи горожан.

