Четыре дома по программе реновации ввели в эксплуатацию в ЮЗАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства

Четыре жилых дома по программе реновации ввели в эксплуатацию в юго-западном административном округе столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Два из них расположены на Керченской улице в районе Зюзино, еще по одному в Обручевском районе и в Конькове. Каждый построен по индивидуальному проекту, в квартирах выполнена улучшенная отделка.

Первые этажи нежилые: там разместятся коммерческие организации, различные офисы и технические помещения. В холлах предусмотрены колясочные, кладовые и комнаты для консьержей.

Кроме того, все здания спроектированы с учетом требований безбарьерной среды, в частности входы расположены на одном уровне с землей.

Прилегающие территории благоустроили и озеленили, оборудовали зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов напомнил, что сейчас в ЮЗАО по программе реновации строят 17 домов, всего с ее начала в эксплуатацию был введен 21 дом, еще четыре введут до конца текущего года.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.

По его словам, введено 154 новых дома, из них под заселение уже передали 126 новостроек. С момента старта реализации программы началось расселение 54,9 тысячи москвичей из 360 старых домов. Новоселье отпраздновали 40,4 тысячи горожан.

