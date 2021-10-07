Четыре дома по программе реновации ввели в эксплуатацию в ЮЗАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства
Четыре жилых дома по программе реновации ввели в эксплуатацию в юго-западном административном округе столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Два из них расположены на Керченской улице в районе Зюзино, еще по одному в Обручевском районе и в Конькове. Каждый построен по индивидуальному проекту, в квартирах выполнена улучшенная отделка.
Первые этажи нежилые: там разместятся коммерческие организации, различные офисы и технические помещения. В холлах предусмотрены колясочные, кладовые и комнаты для консьержей.
Кроме того, все здания спроектированы с учетом требований безбарьерной среды, в частности входы расположены на одном уровне с землей.
Прилегающие территории благоустроили и озеленили, оборудовали зоны отдыха, детские и спортивные площадки.
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов напомнил, что сейчас в ЮЗАО по программе реновации строят 17 домов, всего с ее начала в эксплуатацию был введен 21 дом, еще четыре введут до конца текущего года.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.
По его словам, введено 154 новых дома, из них под заселение уже передали 126 новостроек. С момента старта реализации программы началось расселение 54,9 тысячи москвичей из 360 старых домов. Новоселье отпраздновали 40,4 тысячи горожан.
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