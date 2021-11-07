Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 300 домов построят в Москве по программе реновации в 2022-2024 годах, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Реализация программы реновации жилья остается важнейшей задачей в работе Правительства Москвы. В ближайшие три года мы планируем построить более 300 домов площадью около пяти миллионов квадратных метров", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он добавил, что власти столицы стремятся обеспечить жителей старых домов новыми квартирами и создать максимально комфортную и качественную городскую среду. По словам Бочкарева, до конца 2024 года планируется переселить 155 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Москве в октябре текущего года по программе реновации расселили еще шесть домов в районах Лосиноостровский, Нижегородский, Академический, Северное Измайлово, Северный и Текстильщики.

