60 семей начали переезд в новостройку на Карамышевской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-западе столицы в Хорошёво-Мнёвниках стартовало расселение по программе реновации. В новостройку по адресу Карамышевская набережная, дом 22А, переедут 60 семей из дома 16, корпуса 1, на улице Народного Ополчения. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Получить бесплатную консультацию по расселению и необходимые услуги жители смогут в информационном центре, который откроют на первом этаже новостройки.

"В этом районе полностью расселено и демонтировано два жилых дома на улице Маршала Жукова", – добавил Левкин.

По его словам, также заселяются новостройки по адресам улица Демьяна Бедного, дом 22, и улица Мнёвники, дом 6А. Кроме того, строятся или проектируются еще восемь домов.

Всего в Хорошёво-Мнёвниках по программе реновации планируется расселить и снести 156 жилых домов, в которых проживают более 30 тысяч человек.

С начала 2021 года в Москве по программе реновации введено почти 70 новых домов площадью около 1 миллиона квадратных метров.