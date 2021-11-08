В Москве с начала года по реновации ввели почти 1 млн кв м жилья

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

С начала 2021 года в Москве по программе реновации введено почти 70 новых домов площадью около 1 миллиона квадратных метров. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"За 10 месяцев 2021 года в Москве введено в эксплуатацию 69 новостроек по реновации суммарно на 950,8 тысячи квадратных метров. Также начато строительство 41 дома мощностью 715,5 тысячи квадратных метров", – добавил он.

По словам заместителя мэра, строительство еще более 20 домов на полмиллиона квадратных метров будет завершено до конца года. Из них 19 планируют передать под заселение, организовав переезд для жителей 62 старых домов. Бочкарев добавил, что с начала года началось расселение 21,5 тысячи участников программы из 141 старого дома.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что с января по октябрь текущего года 25 зданий из 37 расселенных демонтировали по технологии умного сноса.

"Отмечу, что только в октябре этого года введено в эксплуатацию семь домов на 1 тысячу 369 квартир. Мощность введенных в прошлом месяце новостроек составляет 78 тысяч квадратных метров", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Москве в октябре текущего года по программе реновации расселили еще шесть домов в районах Лосиноостровском, Нижегородском, Академическом, Северное Измайлово, Северном и Текстильщики.

