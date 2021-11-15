Около 1,3 тыс квартир предоставили по программе реновации в Кузьминках и Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что квартиры уже предложили 2 875 гражданам – это 1 087 семей.
По его словам, шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках.
"В эти дома уже переехали или переезжают 2 156 человек из 819 семей, еще 719 человек из 268 семей продолжают осматривать предложенные помещения, о своем решении они смогут сообщить в центры информирования по расселению, которые расположены на первых этажах новостроек", – приводятся в материале слова Гамана.
Отмечается, что все квартиры имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами. Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом.
Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, всего в ЮВАО с начала программы реновации под расселение предоставлено 16 новостроек. Четыре дома уже полностью заселены.
"В программу реновации на юго-востоке Москвы включено 818 домов, в которых проживают 164 тысячи человек из 60 тысяч семей", – сказал Левкин, добавив, что в настоящее время строятся и проектируются еще 46 домов площадью 824 тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники началось заселение очередной новостройки по программе реновации. Дом расположен по адресу улица Мнёвники, дом 6А. Новые квартиры в нем получат более 280 человек.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.
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