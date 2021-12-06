Деловой центр "Парк Хуамин" ввели в эксплуатацию на северо-востоке столицы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Останкинском районе ввели в эксплуатацию деловой центр "Парк Хуамин", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Многофункциональный комплекс возвели на улице Вильгельма Пика, доме 16. Строительство велось за счет инвестора.

Бочкарев рассказал, что деловой центр переменной этажности разместился на площади 100 тысяч квадратных метров. В его составе находится 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы на 340 номеров, 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов, четырехэтажный корпус общественного назначения и 21-этажное офисное здание.

В зданиях установлено 28 лифтов, 4 эскалатора и 3 движущиеся пешеходные дорожки. На двух подземных уровнях здания есть место для 642 автомобилей.

Рядом с центром строится традиционный китайский парк. Как пояснил Бочкарев, в рамках проекта в миниатюре воссоздан ландшафт парка китайского императорского дворца. Он будет доступен для всех желающих.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в Москве будет построено рекордное количество жилой недвижимости – порядка 14 миллионов квадратных метров. По его словам, в этих новостройках будут жить 200–250 тысяч горожан. Говоря о том, где город находит территории для столь масштабного строительства, мэр назвал старые промышленные территории, а также присоединенные к столице земли.