Расселение по программе реновации может достигнуть пика в 2024 году – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пик расселения москвичей в рамках программы реновации может быть достигнут через два года. Об этом заявил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Объемы строительства жилья по реновации постоянно нарастают, в 2022 году мы планируем возвести порядка 100 домов и начать переезд 38 тысяч жителей", – приводит его слова пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Бочкарев напомнил, что со старта программы реновации в 2017 году возможность переехать в новые квартиры получили порядка 70 тысяч москвичей. 48 тысяч из них уже обустроились на новых местах, остальные находятся на стадии переезда.

До конца 2024 года планируется обеспечить новым жильем в сумме 200 тысяч человек.

Ранее на mos.ru заработал сервис "Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации". Раньше, если москвич забывал взять какую-либо из бумаг на прием в центре информирования по расселению, ему приходилось донести ее в ближайшее время. Теперь же все документы можно отправить оцифрованными копиями, а оригиналы донести потом.

