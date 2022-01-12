Дом по программе реновации передадут под заселение в Алексеевском районе в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новостройку на улице Староалексеевской планируется передать под заселение по программе реновации в первом полугодии текущего года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.

По словам Левкина, в текущем году собираются начать расселение более 600 человек из домов на улицах Константинова, дом 2, Маломосковской, дом 15А, и Ярославской, дом 2.

Горожане смогут переехать в новое жилье по адресу улица Староалексеевская, дом 3. Кроме современных квартир, вблизи дома есть развитая инфраструктура недалеко от станции метро "Алексеевская".

"Помимо указанного дома, на территории Алексеевского района подобраны еще три стартовые площадки. Для них идет разработка градостроительной документации", – отметил руководитель департамента.

Отмечается, что в данном районе столицы по программе реновации на первом этапе до 2024 года включительно расселят три дома, на втором этапе (2025–2028 годы) – 14 старых зданий. В сумме в новое жилье переедут более 2,8 тысячи жителей.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи семей купили со скидкой 10% дополнительные площади в квартирах по программе реновации. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что москвичи могли воспользоваться скидкой в момент расселения или в течение двух лет после подписания договора на новую квартиру.

