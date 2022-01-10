План по расселению по программе реновации в Москве в 2021 году перевыполнен – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По итогам 2021 года план по расселению участников программы реновации перевыполнен, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, темпы расселения по программе реновации бьют все предыдущие рекорды. Благодаря приближению сроков ввода ряда домов в 2021 году началось расселение около 36 тысяч жителей при изначальном плане 30 тысяч жителей.

Бочкарев добавил, что с начала реализации программы началось расселение 69,7 тысячи жителей из 421 дома. Из них новоселье уже справили 47,6 тысячи жителей.

К концу 2020 года в новые квартиры переехали свыше 23 тысяч человек, то есть за 2021 год показатель вырос более чем в два раза.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе Москвы. Она расположится по адресу Алтуфьевское шоссе, владения 51 и 53. Строительство новых домов позволит расселить 2,7 тысячи жильцов 15 старых зданий района.

