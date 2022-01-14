Договоры на 150 помещений в домах по программе реновации заключены с бизнесом столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Договоры под размещение магазинов, точек общепита и других объектов соцсферы заключены на 150 помещений, расположенных на первых этажах домов по программе реновации, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"На сегодняшний день в домах, отданных под заселение по программе реновации, насчитываются 280 таких помещений, более 150 уже реализованы", – уточнил Бочкарев.

По словам заммэра, районы, где находятся дома по программе реновации, создаются таким образом, чтобы у жителей были нужные сервисы в шаговой доступности.

Ранее Бочкарев сообщил, что в столице с 2011 года было построено и введено в эксплуатацию почти 800 объектов социальной инфраструктуры. Он отметил, что силами города и инвесторов также построено 468 объектов образования, включая 332 детских сада и 136 школ.

