Договоры на 150 помещений в домах по программе реновации заключены с бизнесом столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Договоры под размещение магазинов, точек общепита и других объектов соцсферы заключены на 150 помещений, расположенных на первых этажах домов по программе реновации, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"На сегодняшний день в домах, отданных под заселение по программе реновации, насчитываются 280 таких помещений, более 150 уже реализованы", – уточнил Бочкарев.
По словам заммэра, районы, где находятся дома по программе реновации, создаются таким образом, чтобы у жителей были нужные сервисы в шаговой доступности.
Ранее Бочкарев сообщил, что в столице с 2011 года было построено и введено в эксплуатацию почти 800 объектов социальной инфраструктуры. Он отметил, что силами города и инвесторов также построено 468 объектов образования, включая 332 детских сада и 136 школ.
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