Дом по программе реновации в Головинском районе оформят в монохромной гамме

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новостройку по программе реновации в Головинском районе столицы оформят в монохромной гамме с применением отделки из кирпича светлого и темного оттенков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, две смежные секции здания будут слегка сдвинуты относительно друг друга.

"Для отделки решено использовать пиленый кирпич светлого и темно-коричневого оттенков. Входные группы оформят керамической плиткой, лоджии остеклят. Общая площадь здания составит около 24 тысяч квадратных метров", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Уточняется, что новостройка с подземной парковкой появится по адресу Кронштадтский бульвар, владение 55А. На первом этаже разместится помещение для хранения детских колясок и велосипедов. Также будет работать консьерж.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в настоящее время в Москве по программе реновации возводится 161 здание. По его словам, строительство идет во всех округах города.

