Дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома на 240 квартир в Нагатинском Затоне в рамках программы реновации.

Дом с подземной автостоянкой построят на улице Судостроительной, владении 5. Ранее проект согласовала Москомархитектура.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что здание оформят в терракотовом и белом оттенках. Объект площадью порядка 24,6 тысячи квадратных метров будет состоять из двух корпусов, соединенных подземным паркингом на 133 машино-места. Фасады облицуют плиткой нескольких оттенков.

Новостройка рассчитана на 240 квартир: 41 однокомнатную, 154 двухкомнатных и 45 трехкомнатных.

На первых этажах разместятся помещения общественного назначения. В вестибюлях жилой части будут колясочные и комнаты консьержа.

В каждой секции дома появятся пассажирский и грузопассажирский лифты, оснащенные визуальными и тактильными средствами информации. Также в ЖК создадут безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями. Здание оборудуют системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системами охраны входа и видеонаблюдением.

На прилегающей территории организуют плоскостную автостоянку с покрытием из асфальтобетона общей емкостью 27 парковочных мест, в том числе 10 мест зарезервированы для маломобильных групп населения.

Рядом со зданиями создадут комфортную благоустроенную среду. К каждому из корпусов организуют удобный проход и проезд, установят игровую площадку для детей и обустроят места для отдыха взрослых.

Ранее в Южнопортовом районе столицы согласовали строительство трехсекционного многоквартирного жилого дома в рамках программы реновации. Дом на 194 квартиры расположится на улице Петра Романова, владении 10. В здании переменной этажности от 9 до 13 этажей запроектирована одноуровневая подземная автостоянка манежного типа с одним павильоном для въезда и выезда.