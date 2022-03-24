В Москве идет строительство 161 дома по программе реновации – Бочкарев

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В настоящее время в Москве по программе реновации возводится 161 здание. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас по программе реновации создан хороший задел для ее дальнейшей реализации. На территории города возводится 161 новостройка площадью 2,7 миллиона квадратных метров", – рассказал он.

По его словам, строительство идет во всех округах города. Больше всего объектов возводят на востоке столицы – 31 дом. Затем идет САО с 25 зданиями, и СВАО – 22 новостройки. Руководитель Стройкомплекса напомнил, что всего с начала программы реновации в эксплуатацию ввели 185 жилых домов, а в новые квартиры переехали порядка 48 тысяч москвичей.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркнул, что столичные власти продолжают активно подбирать новые стартовые площадки для жилищного строительства.

"Их насчитывается 543, с начала текущего года список был расширен еще на 10 площадок. В общей сложности на них можно построить 8,6 миллиона квадратных метров недвижимости", – сказал он.

Ранее стало известно, что до конца марта текущего года в городе планируется передать под заселение семь домов, построенных по программе реновации. В них смогут переехать порядка 2,4 тысячи горожан из 12 старых домов.

