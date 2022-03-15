Семь новостроек передадут под заселение в рамках программы реновации в Москве в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До конца марта текущего года планируется передать под заселение семь домов, построенных по программе реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"В этом месяце под заселение планируется передать семь новостроек, что позволит организовать переезд порядка 2,4 тысячи жителей из 12 старых домов", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства столицы.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что новостройки расположены в пяти столичных районах: Зюзине, Царицыне, Южном Медведкове, Кузьминках и Лосиноостровском.

"В 158 стартовых многоэтажек ведется расселение жителей из 438 домов, из которых 77 домов отселены полностью, 84 дома снесены. В новое жилье въехали 47,6 тысячи человек", – уточнил Левкин.

В рамках программы реновации построены 185 домов площадью 2,4 миллиона квадратных метров, началось расселение свыше 72 тысяч горожан.

Ранее Сергей Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда Москвы. Новые площадки находятся в восьми столичных округах и десяти районах. Общая мощность площадок равна 191,4 тысячи квадратных метров жилья.

Благодаря возведению жилья на данных площадках удастся расселить 38 старых домов с 2 739 квартирами и предоставить комфортное жилье 7 тысячам горожан.