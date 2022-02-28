Строительство парка на 300 автобусов и электробусов завершилось в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ТиНАО построили парк на 100 автобусов большого класса и 200 электробусов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Новый автобусный парк построен вблизи деревни Красная Пахра в поселении Краснопахорском", – сказал Бочкарев, уточнив, что площадь парка составляет более 10 гектаров.
На участке расположились производственный и административно-бытовой корпуса, склад с гаражом, контрольно-технический пункт и ряд объектов инженерной инфраструктуры. Для заправки транспорта была построена автозаправочная станция и зарядные станции с ультрабыстрым зарядом.
"Проектом предусмотрена столовая и медпункт для персонала, для личного транспорта сотрудников доступна парковка на 88 машино-мест. Территория, не занятая корпусами и складскими помещениями, благоустроена и озеленена", – добавил Бочкарев.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что по поручению Сергея Собянина были проведены необходимые экспертизы, на основании результатов которых выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Особое внимание при проверке уделялось качеству монтажа конструкций и применяемых материалов.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичный парк электробусов планируется расширить до двух тысяч машин к концу 2023 года. Мэр города отметил, что электробусы почти полностью бесшумны и оказывают положительное влияние на экологическую ситуацию в Москве.
Автобусы заменили электробусами еще на трех столичных маршрутах
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