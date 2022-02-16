Московский парк электробусов увеличится вдвое к концу 2023 года – Собянин

14:23
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Столичный парк электробусов планируется расширить до 2 тысяч машин к концу 2023 года, сообщил Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что первый в Москве электробус вышел на маршрут в сентябре 2018 года. В настоящее время по улицам города ходит тысяча таких машин, а сеть их маршрутов увеличилась до 790 километров.
"Плавный, просторный и, что немаловажно, маневренный электробус намного удобнее для пассажиров. Поэтому каждый день его выбирают 350 тысяч человек. Уже сейчас в Москве самый большой парк электрических автобусов в Европе. Но мы продолжаем его расширять", – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что электробусы почти полностью бесшумны и оказывают положительное влияние на экологическую ситуацию в Москве, задавая правильные тренды для развития транспортной системы.
"За прошлый год число парниковых газов в Москве только за счет этого снизилось на 30 тысяч тонн", – добавил мэр.
Ранее Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров.
Также в текущем году будет обновлен парк общественного транспорта: в город поставят 450–500 электробусов, 50–100 трамваев, 336 вагонов метро и 400 вагонов пригородных поездов. В Красной Пахре построят крупнейший в Европе автопарк для электробусов.
В Москве к концу 2023 года вдвое вырастет количество электробусов – Собянин
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