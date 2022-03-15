Земельный участок на востоке Москвы под строительство ФОКа с паркингом выставят на торги

11:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На торги выставят земельный участок в Восточном административном округе столицы для возведения физкультурно-оздоровительного комплекса с подземной парковкой. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о выставлении на торги земельного участка по адресу улица Салтыковская, земельный участок 4А (ВАО)", – отмечается в сообщении.
Земельный участок площадью 5,2 гектара планируется выставить на торги для возведения ФОКа. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на участке могут располагаться спортивные клубы и залы, бассейны, спортивные базы, а также помещения для хранения автотранспорта.
Суммарная поэтажная площадь объекта может достичь 39 тысяч квадратных метров. В настоящее время, как уточнила Пятова, участок свободен от объектов капитального строительства, кроме того, к нему есть подъездная дорога.
Ранее столица выставила на торги четыре земельных участка под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Общая площадь объектов составляет 1,3 гектара. На участках могут появиться крытые катки, теннисные корты, бассейны, площадки для волейбола, футбольные и хоккейные площадки, поля для гольфа и другие спортивные объекты.
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