Свыше 100 нежилых помещений для ведения бизнеса выставили на торги в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве выставили на торги более 113 нежилых помещений для ведения бизнеса общей площадью 26 300 квадратных метров. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в городе продолжает расти спрос на недвижимость для ведения и развития бизнеса.

"По итогам 2021 года на торгах по продаже нежилых помещений было реализовано 995 объектов. Сейчас город предлагает 113 помещений в девяти административных округах столицы, при этом наибольшее количество лотов находится в Центральном и Юго-Западном округах – по 20 и 17 объектов соответственно", – отметил Ефимов.

На торги выставили 15 помещений на востоке Москвы, 12 – на северо-востоке, 11 – на юге и юго-востоке, 10 – на северо-западе, 9 – на севере, 8 – на западе.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что начальная стоимость реализуемых объектов варьируется от 469 000 до 126 миллионов рублей.

"Свободное функциональное назначение всех предложенных лотов позволит использовать их в коммерческих, досуговых, хозяйственных и иных целях, предполагаемых документацией и местоположением объектов", – подчеркнул Щербаков.

Ранее Ефимов рассказал, что инвестиционной картой Москвы предприниматели воспользовались 127 тысяч раз в прошлом году. Карта помогает найти необходимый объект для бизнеса и информацию о городских инвестиционных программах.

