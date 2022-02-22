Обороты столичных гостиниц и салонов красоты превысили допандемийный уровень

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В январе текущего года обороты в сфере услуг в Москве продолжили рост, в результате в большинстве секторов экономики объем выручки превысил допандемийный показатель. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, по итогам первого месяца этого года выручка гостиниц Москвы достигла 8,5 миллиарда рублей, что в 1,8 раза больше показателей января прошлого года. Кроме того, это на четверть больше показателя января 2020 года.

"Обороты фитнес-центров в январе 2022 года составили 2,9 миллиарда рублей – это вдвое больше, чем было в январе 2021-го, на 83,4% больше, чем январе 2020-го", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Салоны красоты по итогам первого месяца года показали совокупную выручку в объеме 4,3 миллиарда рублей, прибавив 33,6% – к январю 2021 года и 16% к январю 2020-го.

"Позитивная динамика наблюдается в туриндустрии, наиболее пострадавшей в период коронавирусных ограничений, однако полноценно обороты отрасль еще не восстановила. Выручка турагентств пока отстает от показателей января 2020 года на 32,5%, но на 70,4% превышает показатели января 2021-го", – рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, количество чеков в туристической индустрии находится почти на уровне января 2020 года – 2,7 миллиона штук. Это свидетельствует о росте интереса москвичей к поездкам по стране, которые, как правило, дешевле путешествий за границу. По сравнению с январем прошлого года прирост чеков составил 36%.

Пуртов добавил, что в целом туриндустрия постепенно возвращается к характерным плавным сезонным колебаниям.

Ранее сообщалось, что обороты малого и среднего бизнеса столицы в 2021 году составили 3,2 триллиона рублей, что на 41% больше показателя 2020 года. По словам Ефимова, ежемесячные обороты превышали допандемийный уровень, что подтверждает восстановление сектора после кризиса.

Он отметил, что рекордным месяцем для бизнеса стал сентябрь 2021 года. Тогда оборот достиг 356 миллиардов рублей, превысив на 64% уровень сентября 2019 года и на 60% – 2020 года. При этом выручка в октябре составила 290 миллиардов рублей, что на 40% больше октября 2020 года и на 17% – октября 2019 года. В ноябре обороты превышали на 35 и 21% показатели прошлых годов.

