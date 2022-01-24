Обороты малого и среднего бизнеса Москвы в 2021 году превысили три трлн рублей – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обороты малого и среднего бизнеса столицы в 2021 году составили 3,2 триллиона рублей, что на 41% больше показателя 2020 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ежемесячные обороты превышали допандейминый уровень, что подтверждает восстановление сектора после кризиса.

"Малый бизнес – одна из наиболее мобильных сфер предпринимательства благодаря способности гибко и быстро реагировать на вызовы и приспосабливаться к новым обстоятельствам. В прошлом году доля МСП в общем обороте предприятий торговли и услуг Москвы выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2020 годом – до 21,7%", – отметил Ефимов.

Он добавил, что рекордным месяцем для бизнеса стал сентябрь 2021 года. Тогда оборот достиг 356 миллиардов рублей, превысив на 64% уровень сентября 2019 года и на 60% – 2020 года. При этом выручка в октябре составила 290 миллиардов рублей, что на 40% больше октября 2020 года и на 17% – октября 2019 года. В ноябре обороты превышали на 35 и 21% показатели прошлых годов.

Отмечается, что значительную поддержку бизнесу в пандемию оказал комплекс мер, в том числе льготы по налогам и аренде, субсидии, льготные кредиты и гранты. Это, по словам главы департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, привело к росту количества субъектов бизнеса, до 778,5 тысячи.

"На начало 2022 года в реестр МСП включены более 352 тысяч индивидуальных предпринимателей столицы, что на 16,7% больше, чем в начале 2021 года, и на 23,8% – чем в январе 2020 года. Число привлеченных индивидуальными предпринимателями наемных работников за два года выросло более чем на 25% – с 100 тысяч человек в январе 2020 года до 125,7 тысячи человек на начало 2022 года", – уточнил Пуртов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что экономика Москвы адаптировалась к непростым условиям пандемии и демонстрирует рост вопреки неблагоприятным прогнозам. Градоначальник уточнил, что объем промышленного производства вырос на 28%, строительства – на 23%, инвестиций – на 12%.

