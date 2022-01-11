Москвичам рассказали о новом онлайн-сервисе для начинающих предпринимателей

10:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сервис для начинающих предпринимателей "Дистанционная регистрация бизнеса под ключ" стал доступен на портале ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). Об этом говорится на портале мэра и правительства столицы.
Теперь начинающие предприниматели смогут бесплатно зарегистрировать компанию или ИП, а также открыть банковский счет.
"Новый сервис предполагает комплексный подход: от помощи в выборе организационно-правовой формы и режима налогообложения до удобной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета. При этом начинающему предпринимателю не нужно будет оплачивать госпошлину или тратиться на услуги посредников", – приводятся в материале слова заммэра Натальи Сергуниной.
По ее словам, на первом этапе пользователь выбирает организационно-правовую форму бизнеса и определяется с налоговым режимом с помощью сервиса "Подбор режима налогообложения".
На втором этапе пользователь изучает предложения банков, которые являются партнерами проекта, после чего подает заявку на бесплатную регистрацию бизнеса и открытие расчетного счета. На третьем этапе он получает подтверждение о регистрации ИП или ООО в ФНС РФ на электронную почту. Затем банк открывает расчетный счет для ведения бизнеса.
Ранее Сергунина рассказала, что более 200 предпринимателей и экспертов в 2021 году выступили в роли спикеров образовательных программ городского проекта МБМ. Она отметила, что спикеров выбирают на основании оценки их компетенций и опыта. Кроме того, важную роль играет возможная практическая польза от предлагаемого материала.
В 2021 году большой интерес слушателей вызвали мероприятия на тему маркетинга и продвижения. Горожане активно посещали лекции маркетологов и сотрудников диджитал-агентств.
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