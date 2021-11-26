Наталья Сергунина подвела итоги работы московского акселератора креативных индустрий

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В Москве завершился первый акселератор креативных индустрий для малого и среднего предпринимательства. В нем приняли участие 590 человек из 90 коллективов, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"В финальную часть прошли 38 команд, они представили свои проекты потенциальным партнерам и инвесторам. Предпринимателям удалось заключить контракты с крупными игроками, заметно увеличить продажи. Некоторые из них договорились о сотрудничестве с другими участниками. Помимо прочего, акселератор помог им определить свои сильные стороны и выбрать направление для развития", – приводит ее слова пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Программа акселератора состояла из шести направлений: "Исполнительское искусство", "Мода и дизайн", "Рекламные технологии", "Издательское дело/новые медиа", "Архитектура", "Искусство и музыка". По итогам занятий, на которых прорабатывались различные бизнес-стратегии и метрики, команды представили экспертам, возможным партнерам и инвесторам свои проекты.

Один из участников проекта, разработчик чехлов и пленок для смартфонов с необычным дизайном, в ходе акселератора начал сотрудничество с другими организациями и запустил совместный проект со студентами Британской высшей школы дизайна. Теперь он планирует представить коллекцию, созданную в коллаборации с более чем 20 современными художниками и иллюстраторами.

Другой участник, Академия современных исполнительских искусств, открыл второй центр в Санкт-Петербурге. Еще один проект, мультимедийная площадка, создающая аудиовизуальные решения на стыке технологий и искусства, после участия в акселераторе планирует провести фестиваль музыки и света, а также открыть Робототехнический театр.

"Основные цели акселератора – помочь участникам найти новые деловые контакты, улучшить позиционирование на рынке, оптимизировать производственные процессы, что приведет к положительной динамике роста компании", – объяснил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что в Москве стартовал трек ArchTech программы "Московский акселератор", целью которого является поиск перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна помещений, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий и сооружений. В нем примут участие 30 столичных стартапов.

