Сайт Мосэкомониторинга и приложение "ЕМИАС.ИНФО" отметили премией в сфере интернета вещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Портал Мосэкомониторинга стал победителем международной премии в сфере интернета вещей IoT Global Awards, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сайт участвовал в конкурсной номинации "Умные города, правительство и ЖКХ". Помимо него жюри отметило приложение с медкартой "ЕМИАС.ИНФО" в категории "Здоровье и носимые устройства".

"Москва уже не первый год использует IoT в медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, экологии и других отраслях. Этому особенно способствует развитая инфраструктура связи, которая позволяет оперативно передавать информацию с различных устройств на всей территории столицы", – заявил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Сайт государственного природоохранного бюджетного учреждения "Мосэкомониторинг" в режиме реального времени демонстрирует данные по состоянию воздуха в Москве. Сведения поступают туда с 56 автоматических станций.

Мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" предоставляет пользователям доступ к сведениям о здоровье – информацию публикуют в разделе "Медкарта". Здесь можно ознакомиться с протоколами осмотров и исследований, а также скачать необходимые документы.

Высокие оценки на конкурсе IoT Global Awards также получили проекты правительства Москвы "Система мониторинга безопасности и производительности труда строителя" и "Проект "СНЕГ".

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге "городов будущего". Столицу отметили в категории "Госуправление" рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций".