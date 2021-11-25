Сайт Мосэкомониторинга и приложение "ЕМИАС.ИНФО" отметили премией в сфере интернета вещей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Портал Мосэкомониторинга стал победителем международной премии в сфере интернета вещей IoT Global Awards, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Сайт участвовал в конкурсной номинации "Умные города, правительство и ЖКХ". Помимо него жюри отметило приложение с медкартой "ЕМИАС.ИНФО" в категории "Здоровье и носимые устройства".
"Москва уже не первый год использует IoT в медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, экологии и других отраслях. Этому особенно способствует развитая инфраструктура связи, которая позволяет оперативно передавать информацию с различных устройств на всей территории столицы", – заявил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Сайт государственного природоохранного бюджетного учреждения "Мосэкомониторинг" в режиме реального времени демонстрирует данные по состоянию воздуха в Москве. Сведения поступают туда с 56 автоматических станций.
Мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" предоставляет пользователям доступ к сведениям о здоровье – информацию публикуют в разделе "Медкарта". Здесь можно ознакомиться с протоколами осмотров и исследований, а также скачать необходимые документы.
Высокие оценки на конкурсе IoT Global Awards также получили проекты правительства Москвы "Система мониторинга безопасности и производительности труда строителя" и "Проект "СНЕГ".
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге "городов будущего". Столицу отметили в категории "Госуправление" рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций".
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