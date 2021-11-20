Столичный проект "Персональный трек развития" получил спецприз жюри IT HR AWARD 2021

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Персональный трек развития" правительства Москвы получил специальный приз жюри премии IT HR AWARDS 2021. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В этом году компании соревновались в 11 номинациях. В их числе несколько новых. Например "Корпоративная социальная ответственность" и "Культура менеджмента". Для участия в конкурсе компания могла представить до семи кейсов, но каждый из них попадал в отдельную номинацию.

Защита "Персонального трека развития" произвела на жюри особое впечатление, в результате чего проект получил специальное призовое место.

Уточняется, что "Персональный трек развития" – это образовательная онлайн-программа, позволяющая осваивать необходимые навыки в любое удобное время. Проект не только повышает мотивированность каждого конкретного сотрудника, но и влияет на развитие всей команды.

Премия IT HR AWARDS присуждается с 2016 года лучшим проектам и компаниям, внедряющим передовые технологии в сфере управления персоналом и информационных технологий.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards. Награду столичным властям присудили в номинации "Стартап-экосистема".

