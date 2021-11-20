Столичный проект "Персональный трек развития" получил спецприз жюри IT HR AWARD 2021

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проект "Персональный трек развития" правительства Москвы получил специальный приз жюри премии IT HR AWARDS 2021. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В этом году компании соревновались в 11 номинациях. В их числе несколько новых. Например "Корпоративная социальная ответственность" и "Культура менеджмента". Для участия в конкурсе компания могла представить до семи кейсов, но каждый из них попадал в отдельную номинацию.
Защита "Персонального трека развития" произвела на жюри особое впечатление, в результате чего проект получил специальное призовое место.
Уточняется, что "Персональный трек развития" – это образовательная онлайн-программа, позволяющая осваивать необходимые навыки в любое удобное время. Проект не только повышает мотивированность каждого конкретного сотрудника, но и влияет на развитие всей команды.
Премия IT HR AWARDS присуждается с 2016 года лучшим проектам и компаниям, внедряющим передовые технологии в сфере управления персоналом и информационных технологий.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards. Награду столичным властям присудили в номинации "Стартап-экосистема".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: