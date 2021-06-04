08:50
Фото: twitter.com/MosSobyanin
Сергей Собянин рассказал о новом проекте подготовки кадров для столичной промышленности. По его словам, на Петербургском экономическом форуме было заключено соглашение с корпорацией "ВЭБ.РФ" и Агентством стратегических инициатив о запуске проекта "Московская техническая школа". Об этом мэр написал в Twitter.
"На базе вузов и научных организаций будет создана сеть центров технологических и производственных компетенций (ЦТПК). Эти центры будут оснащены всем необходимым для современной подготовки и переподготовки инженеров. Алгоритм такой: предприятие направляет заявку на обучение, школа подбирает партнера (вуз или научный центр), разрабатывается индивидуальная программа обучения под конкретный запрос предприятия", – написал градоначальник.
Глава города добавил, что целью проекта является решение проблемы дефицита квалифицированных инженерных кадров.
"В школе будет несколько направлений, и первым станет "Технологии связи", – подчеркнул Собянин.
Ранее кадровые проекты правительства Москвы признали лучшими в рамках конкурса "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления".
В тройку лучших включили столичную инициативу "Персональный трек развития". Ее также назвали лучшей кадровой практикой по мнению конкурсантов.
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