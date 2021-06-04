Фото: twitter.com/MosSobyanin

Сергей Собянин рассказал о новом проекте подготовки кадров для столичной промышленности. По его словам, на Петербургском экономическом форуме было заключено соглашение с корпорацией "ВЭБ.РФ" и Агентством стратегических инициатив о запуске проекта "Московская техническая школа". Об этом мэр написал в Twitter.

"На базе вузов и научных организаций будет создана сеть центров технологических и производственных компетенций (ЦТПК). Эти центры будут оснащены всем необходимым для современной подготовки и переподготовки инженеров. Алгоритм такой: предприятие направляет заявку на обучение, школа подбирает партнера (вуз или научный центр), разрабатывается индивидуальная программа обучения под конкретный запрос предприятия", – написал градоначальник.

Глава города добавил, что целью проекта является решение проблемы дефицита квалифицированных инженерных кадров.

"В школе будет несколько направлений, и первым станет "Технологии связи", – подчеркнул Собянин.

Ранее кадровые проекты правительства Москвы признали лучшими в рамках конкурса "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления".

В тройку лучших включили столичную инициативу "Персональный трек развития". Ее также назвали лучшей кадровой практикой по мнению конкурсантов.