Наталья Сергунина рассказала о запуске нового трека программы "Московский акселератор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал трек ArchTech программы "Московский акселератор", целью которого является поиск перспективных проектов в сфере архитектуры и дизайна помещений, технологий умного дома, искусственного интеллекта в обслуживании зданий и сооружений.

В треке программы поучаствуют 30 столичных стартапов, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Заявки на участие в программе подали 283 стартапа, из которых эксперты отобрали 30 наиболее перспективных. Их ждут практические занятия с наставниками, воркшопы по привлечению финансирования и подготовке выступлений перед потенциальными инвесторами и клиентами", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Она добавила, что команды-лидеры смогут запустить свои инновационные решения вместе с партнерами трека.

Прием заявок на участие в ArchTech проходил в октябре. Претендентам нужно было предоставить готовую разработку или минимально жизнеспособный продукт (MVP).

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что программа предусматривает индивидуальные сессии и мастер-классы, посвященные современным трендам в строительстве и внедрению пилотных проектов.

По его словам, программа продлится до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы заняло второе место среди государственных структур на международном конкурсе Global ICT Excellence Awards. Награду столичным властям присудили в номинации "Стартап-экосистема".

Призовые места в данной номинации получают организации, реализовавшие наиболее успешные проекты поддержки стартапов. Лауреатов конкурса объявили на 25-м Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT.

