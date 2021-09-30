09:07
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин представил проекты программы пилотного тестирования инноваций. О них он рассказал на своем личном сайте.
По словам мэра, есть много способов помогать инновационному бизнесу. Однако один из самых эффективных – помочь инноваторам реализовать свою идею не в тепличных условиях эксперимента, а в реальной городской среде, с реальными заказчиками и клиентами.
Для того чтобы помочь бизнесу найти первых потребителей своей продукции, в мае 2020 года власти начали реализацию программы пилотного тестирования инноваций. Тогда более 140 городских учреждений и коммерческих компаний согласились предоставить возможности для испытаний инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях.
Городское "Агентство инноваций" стало посредником, который связывает между собой инновационные компании и площадки пилотного тестирования. Всего за полтора года по результатам тестирований заключили более 40 реальных контрактов на внедрение инновационных решений.
Выручка компаний-участниц выросла более чем в два раза. Разработчики привлекли внешние инвестиции на развитие своих проектов на общую сумму 650 миллионов рублей.
Среди проектов – беспилотники в помощь медсестрам, патрулирование в режиме 24/7, медицинский сканер, презентации и VR-проекты, оценка цифровой грамотности, адаптация и поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего за полтора года программа пилотного тестирования инноваций стала одной из самых эффективных мер поддержки технологических компаний в Москве. Присоединиться к программе в качестве площадки пилотирования, а также предложить свое технологическое решение для тестирования можно на единой платформе Московского инновационного кластера.
Ранее столичные власти совместно с сетью частных клиник "Медси" запустили программу-акселератор для стартапов в сфере здравоохранения. Принять участие в программе могут как российские, так и зарубежные компании.
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