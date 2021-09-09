Ракова рассказала об основных инновациях в социальной сфере Москвы

Цифровизация должна создать новый технологический уклад и глубокие условия для проникновения медицины будущего. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

В электронный формат переведено почти 90% соцуслуг в Москве. А благодаря модернизации системы трудоустройства за полтора года пандемии работу нашли 250 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.