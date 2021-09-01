Минцифры проведет эксперимент по размещению данных биометрии через приложение

20:30
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проведет годовой эксперимент по размещению россиянами своих биометрических данных через специальное приложение "Биометрия". Проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Провести с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года эксперимент по размещению гражданами Российской Федерации своих биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных <...> с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного компьютера, а также использованию указанной системы государственными органами, банками и иными организациями с применением указанных биометрических персональных данных при предоставлении отдельных услуг", – говорится в документе.
Как уточнили в ведомстве в беседе с ТАСС, граждане, которые зарегистрируются в приложении и сдадут с его помощью два вида биометрии, а именно образцы голоса и снимки лица, получат доступ к широкому перечню цифровых сервисов в государственных органах, банках и прочих организациях.
Ранее Минцифры предложило начать использование Единой биометрической системы (ЕБС) при проведении итоговых экзаменов в российских вузах в 2021/2022 учебном году. Предполагается, что для прохождения аттестации студент должен будет иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также ему будет необходимо заранее сдать свои биометрические данные в ЕБС.
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