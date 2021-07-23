В Шереметьево появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В аэропорту Шереметьево впервые в России появилась возможность пройти паспортный контроль по биометрии. Первыми сделать это смогут пассажиры рейса Москва – Стамбул авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу дирекции по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.
"Пассажиры сегодняшнего рейса смогут воспользоваться новыми кабинами паспортного контроля и пройти по биометрии", – сказала она.
Идентификация пассажиров будет осуществляться за 30–45 секунд посредством сравнения данных из государственной информационной системы "Единая биометрическая система" с теми, что указаны в паспорте.
На данный момент 20 кабин автоматизированной системы паспортного контроля установлены в терминале С – по 10 штук на вылет и прилет. Воспользоваться ими могут граждане старше 18 лет с паспортами 75-й серии и выше.
В пятницу, 23 июля, в Шереметьево возобновил работу терминал C. Первый рейс запланирован на 21:25 по московскому времени: самолет вылетит по маршруту Москва – Стамбул. Остальные международные рейсы переведены на 24 июля.
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