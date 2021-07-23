В аэропорту Шереметьево возобновилась работа терминала C

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятницу, 23 июля, столичный аэропорт Шереметьево возобновил работу терминала C.
Первый рейс запланирован на 21:25 по московскому времени. Из терминала самолет вылетит по маршруту Москва – Стамбул. Остальные международные рейсы будут переведены на 24 июля.
Открытие терминала С после реконструкции рассматривалось как способ перераспределения потоков путешественников с учетом санитарных требований, а также как мера эффективного обслуживания возобновляющихся рейсов между странами.
Изначально предполагалось, что столичный аэропорт Шереметьево начнет реконструкцию терминала F в 2021 году, а в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С.
Заместитель гендиректора по коммерческой деятельности аэропорта Федор Сытин в конце апреля сообщал, что Шереметьево планирует возобновить работу терминала С в начале 2022 года.
В Шереметьево откроют новый терминал 23 июля
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