В аэропорту Шереметьево возобновилась работа терминала C

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 23 июля, столичный аэропорт Шереметьево возобновил работу терминала C.

Первый рейс запланирован на 21:25 по московскому времени. Из терминала самолет вылетит по маршруту Москва – Стамбул. Остальные международные рейсы будут переведены на 24 июля.

Открытие терминала С после реконструкции рассматривалось как способ перераспределения потоков путешественников с учетом санитарных требований, а также как мера эффективного обслуживания возобновляющихся рейсов между странами.

Изначально предполагалось, что столичный аэропорт Шереметьево начнет реконструкцию терминала F в 2021 году, а в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С.

Заместитель гендиректора по коммерческой деятельности аэропорта Федор Сытин в конце апреля сообщал, что Шереметьево планирует возобновить работу терминала С в начале 2022 года.

