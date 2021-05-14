Шереметьево возобновит работу терминала С в мае 2022 года

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Столичный аэропорт Шереметьево начнет реконструкцию терминала F в 2021 году, в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замгендиректора аэропорта Андрея Никулина.

Он уточнил, что реконструкция предусмотрена только внутри здания – экстерьер сохранится в нынешнем виде, кроме того, специалисты заменят багажную систему.

"Сначала будет завершена реконструкция терминала F, после этого, в мае следующего года, планируем возобновить обслуживание пассажиров международных линий в терминале С", – отметил Никулин.

Заместитель гендиректора по коммерческой деятельности аэропорта Федор Сытин в конце апреля сообщал, что Шереметьево планирует возобновить работу терминала С в начале 2022 года.