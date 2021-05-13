Самолет рейса Тель-Авив – Москва штатно сел в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет Airbus-330 из Тель-Авива штатно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Уточняется, что у воздушного судна сработал датчик неисправности шасси.

"Во время полета на борту самолета Airbus-330 рейсом Тель-Авив – Москва сработал датчик неисправности второй системы выпуска шасси", – сказал собеседник агентства.

Известно, что после посадки самолет осмотрят специалисты на наличие неисправностей.

Ранее сообщалось, что самолет Hawker 900XP, следовавший из Ниццы в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково из-за проблем с шасси.

В момент полета на борту находился только экипаж из трех человек, никто не пострадал.