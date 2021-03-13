Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты

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"Сегодня около 17:20 (14:20 по Москве) при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан – Алма-Ата. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", – сообщили в пресс-службе.
По данным местных СМИ, в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое пострадали. В управлении здравоохранения отметили, что пострадавшие доставлены в больницу. Об их состоянии не уточняется.
В феврале военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел аварию при посадке на острове Итуруп. Сообщалось, что у воздушного судна произошел подлом носовой и левой стоек шасси. Пилот и пассажиры в результате происшествия не пострадали.
В январе три человека погибли при падении легкомоторного самолета в Ленинградской области. Сообщалось, что погибли пилот и две женщины-пассажирки.
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