В Шереметьево пресекли работу клиники, выдававшей поддельные справки иностранцам

Иностранцам продавали липовые справки прямо в аэропорту. Пограничники пресекли работу частной клиники в Шереметьево. Там делали поддельные справки для въезда иностранцев в Россию во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

Документы продавали тем, кто хотел попасть в РФ, несмотря на ограничения. У руководителя клиники изъяли больше 100 справок-приглашений на оказание медицинских услуг и базу клиентов, которые собирались купить фальшивые документы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.