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Специалисты Мосводостока устраняют масляное пятно на Москве-реке в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"По результатам проведенного Мосводостоком обследования выявлено небольшое масляное пятно на зеркале Москвы-реки. Силами флота предприятия проведена обработка поверхности воды сорбирующим средством. Ведется поиск источника сброса", – сообщили в ведомстве.

В октябре на поверхности Москвы-реки обнаружили похожие пятна. Загрязнения заметили возле Москворецкой, Пречистенской и Нагатинской набережных.

Также радужную пленку обнаружили на реке Колве в Ненецком автономном округе. Это произошло в районе Харьягинского месторождения. Компания-недропользователь выставила 150 метров бонового заграждения.