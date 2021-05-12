В Шереметьево пресекли работу клиники, выдававшей поддельные справки иностранцам

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Пограничники пресекли работу частной клиники в аэропорту Шереметьево, изготавливавшей поддельные справки для въезда иностранцев в Россию во время пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Как рассказали спецслужбы, у руководителя частной медицинской клиники изъяли более 100 справок-приглашений на оказание медицинских услуг, печати и штампы, а также клиентскую базу иностранцев, намеревавшихся приобрести подложные документы.

Ранее сотрудники ФСБ за подготовку теракта задержали в Адыгее сторонника запрещенной в России организации "Исламское государство".

Как уточняется, в доме задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, флаг ИГ, а также карту Майкопа, поддельные миграционные документы.