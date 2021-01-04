С поверхности Москвы-реки в центре столицы устранили масляное пятно

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С поверхности Москвы-реки вблизи Гончарной набережной специалисты ГУП "Мосводосток" устранили масляное пятно. Об этом сообщили в их пресс-службе.

"С помощью специального сорбента, которым обработали водную гладь, загрязнения были устранены", – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты занимаются поиском источника загрязнения.

Ранее специалисты Мосводостока устраняли следы радужной пленки на реке Яузе. Воду обрабатывали воду с помощью сорбента гидробрейк.