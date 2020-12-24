Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на Яузе

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Специалисты Мосводостока устраняют следы радужной пленки на реке Яузе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что сотрудники организации обрабатывают воду с помощью сорбента гидробрейк. Его добавляют в струю реки для увеличения площади распространения.

"В кратчайшие сроки работы будут выполнены", – заявили в Мосводостоке.

Ранее сообщалось, что радужная пленка появилась в районе Госпитального моста.

Ранее масляная пленка образовалась на Москве-реке возле набережной Тараса Шевченко. Оперативные службы Мосводостока обработали поверхности воды нефтеразлагающим сорбентом и ликвидировали пятно.