Мосводосток приступил к устранению масляной пленки на Москве-реке

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Специалисты устраняют масляную пленку на Москве-реке, которую обнаружили в районе набережной Тараса Шевченко.

"Оперативные службы уже прибыли на место и выясняют причины появления пленки", – говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Мосводосток".

В пресс-службе добавили, что корабли-нефтемусоросборщики Мосводостока обрабатывают поверхность воды нефтеразлагающим сорбентом.

В конце ноября специалистам Мосводостока пришлось устранять скопление мыльной пены на поверхности реки Яузы в Басманном районе. Тогда сообщали, что, по предварительным данным, вещество, попавшее в акваторию реки, не представляет опасности.