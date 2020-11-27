Мосводосток устраняет мыльную пену на поверхности реки Яузы

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"
Специалисты Мосводостока устраняют скопление мыльной пены, обнаруженной на поверхности реки Яузы в Басманном районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сегодня сотрудники ГУП "Мосводосток" обнаружили пену на водной глади реки Яузы в районе набережной Академика Туполева, дома 4. Бригады и специализированный флот ГУП "Мосводосток" оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации последствий сброса", – сообщает организация.
По предварительным данным, вещество, попавшее в акваторию реки, не представляет опасности, уточнили эксперты.
Сотрудники Мосводостока уже отобрали пробы воды. В настоящее время они ведут поиск источников попадания раствора в реку.
"По состоянию на 12:00 слой пены практически полностью осажен", – говорится в сообщении.
Ранее Мосводосток устранил масляное пятно на Москве-реке в центре столицы. В октябре на поверхности Москвы-реки уже находили похожие пятна возле Москворецкой, Пречистенской и Нагатинской набережных.
Сотрудники Мосводостока проводят работы по очистке акватории Москвы-реки
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