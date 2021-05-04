Один человек погиб в результате пожара в квартире на юге Москвы

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Во время ликвидации пожара в квартире в Нагатинском Затоне было обнаружено тело погибшего. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание произошло в доме на Коломенской набережной. Сообщение о ЧП поступило в 10:39.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание в однокомнатной квартире на четвертом этаже 17-этажного жилого дома. К сожалению, в очаге пожара обнаружен человек без признаков жизни", – сказано в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном кирпичном здании по адресу 6-я Кожуховская улица, дом 26. Огонь распространился на первом этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

