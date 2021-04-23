Аэропорт Шереметьево рассчитывает открыть терминал С в начале 2022 года

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В начале 2022 года аэропорт Шереметьево планирует возобновить работу терминала С. Об этом рассказал заместитель гендиректора по коммерческой деятельности аэропорта Федор Сытин.

"Мы очень рассчитываем открыть терминал C в следующем году. Надеемся сделать это с самого начала года", – отметил он.

В сентябре прошлого года сообщалось, что работу терминала С в аэропорту Шереметьево планируют восстановить к весне 2021 года. Также тогда планировалось повторить в летний сезон 2021 года объемы пассажиропотока уровня 2019 года.