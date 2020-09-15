Шереметьево планирует возобновить работу терминала С весной 2021 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Работу терминала С в аэропорту Шереметьево планируют восстановить к весне 2021 года, сообщил первый заместитель генерального директора по производству аэропорта Андрей Никулин.
Он отметил, что в планах аэропорта до конца этого года также стоит открытие после ремонта первой взлетно-посадочной полосы.
Кроме этого, Никулин подчеркнул, что воздушная гавань на данный момент восстановила пассажиропоток приблизительно на 50 процентов по сравнению со временем до пандемии. Так, в летний сезон 2021 года планируется повторить объемы пассажиропотока уровня 2019 года.
Ранее стало известно, что в аэропорты Москвы передали переносные тепловизоры для пунктов пропуска через государственную границу РФ.
Контроль переносным оборудованием будет осуществляться на борту, а в зоне прилета аэропорта будут применяться стационарные комплексы.
Отмечается, что тепловизор способен определить человека с высокой температурой на большом расстоянии.
Столпотворение возникло в аэропорту Шереметьево
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