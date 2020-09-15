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Москва 24

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Общество

17:19

Шереметьево планирует возобновить работу терминала С весной 2021 года

транспорт общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работу терминала С в аэропорту Шереметьево планируют восстановить к весне 2021 года, сообщил первый заместитель генерального директора по производству аэропорта Андрей Никулин.

Он отметил, что в планах аэропорта до конца этого года также стоит открытие после ремонта первой взлетно-посадочной полосы.

Кроме этого, Никулин подчеркнул, что воздушная гавань на данный момент восстановила пассажиропоток приблизительно на 50 процентов по сравнению со временем до пандемии. Так, в летний сезон 2021 года планируется повторить объемы пассажиропотока уровня 2019 года.

Ранее стало известно, что в аэропорты Москвы передали переносные тепловизоры для пунктов пропуска через государственную границу РФ.

Контроль переносным оборудованием будет осуществляться на борту, а в зоне прилета аэропорта будут применяться стационарные комплексы.

Отмечается, что тепловизор способен определить человека с высокой температурой на большом расстоянии.

Столпотворение возникло в аэропорту Шереметьево

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